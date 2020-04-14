Северная Корея испытала ракеты малой дальности
Северная Корея провела очередные ракетные испытания.
В КНДР, по всей видимости, протестированы несколько ракет малой дальности, передает DW.
Они пролетели около 150 километров и упали в море между Корейским полуостровом и Японией.
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В учениях, судя по всему, участвовали и несколько самолетов, сообщили южнокорейские военные во вторник, 14 апреля.
Южная Корея и Центральное разведывательное управление США расследуют случившееся.
КНДР за последние недели провела целый ряд военных учений, в ходе которых испытывались и ракеты. Согласно резолюциям ООН, ракетные испытания в Северной Корее запрещены.
Руководитель КНДР Ким Чен Ын 12 апреля посетил одну из баз ВВС Северной Кореи, где наблюдал за учениями боевой авиации.