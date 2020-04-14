Северная Корея испытала ракеты малой дальности

По сообщению министерства обороны Южной Кореи, в КНДР были испытаны ракеты малой дальности.

Северная Корея провела очередные ракетные испытания.

В КНДР, по всей видимости, протестированы несколько ракет малой дальности, передает DW.

Они пролетели около 150 километров и упали в море между Корейским полуостровом и Японией.

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В учениях, судя по всему, участвовали и несколько самолетов, сообщили южнокорейские военные во вторник, 14 апреля.

Южная Корея и Центральное разведывательное управление США расследуют случившееся.

КНДР за последние недели провела целый ряд военных учений, в ходе которых испытывались и ракеты. Согласно резолюциям ООН, ракетные испытания в Северной Корее запрещены.

Руководитель КНДР Ким Чен Ын 12 апреля посетил одну из баз ВВС Северной Кореи, где наблюдал за учениями боевой авиации.