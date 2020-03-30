КНДР провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки

Северная Корея прокомментировала очередной запуск баллистических ракет.

В КНДР заявили, что последние испытания "супертяжелой" реактивной системы залпового огня прошли успешно.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Daily Telegraph и информагентство КНДР KCNA.

Целью испытания было изучение тактико-технических характеристик "сверхтяжелого" многозарядной пусковой установки, которая будет поставлена в подразделения Корейской народной армии.

"Это чрезвычайно важная работа, которая имеет большое значение для реализации нового стратегического намерения партии относительно национальной обороны", - заявил заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ри Пхен Чхоль.

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Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, длина их полета составила 230 километров. Южная Корея, в ответ, заявила, что испытания являются неуместными на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что в начале года КНДР заявила, что больше не чувствует моральных обязательств в отношении моратория на испытания ядерного оружия и далеко идущих баллистических ракет. Лидер страны Ким Чен Ын заявил, что "в ближайшем будущем мир станет свидетелем нового стратегического оружия.

Позже В КНДР тысячи людей вышли поддержать угрозы Ким Чен Ына создать новое оружие.

В прошлом году Северная Корея неоднократно запускала неустановленные ракеты в направлении Японского моря. Страна начала постепенно восстанавливать ракетный полигон. 31 июля прошлого года были выпущены две баллистические ракеты. Это объяснили тестированием новой системы запуска. Впоследствии Пхеньян вновь испытал две такие же ракеты малой дальности у своего восточного побережья, заявив, что направил "торжественное" предупреждение через запланированные военные учения с США.

После этого, 2 августа, северокорейские военные запустили неустановленные ракеты малой дальности у своего восточного побережья. Кроме того, во вторник утром, 6 августа, КНДР в очередной раз запустила две неустановленные ракеты.

Отметим, что запуск баллистических ракет любого типа был запрещен в Северной Корее резолюциями Совета Безопасности ООН.