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Балет на карантине: в Чехии устроили спецпредставление с масками и на безопасном расстоянии (видео)

12:01, 14 апреля 2020
Мир
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Танцоры устроили спецпредставление / скриншот видео ТСН

Как говорится в сюжете ТСН, все танцоры в масках и на безопасном расстоянии. В парах танцевали только те, кто и вне театра проживают вместе.

Выступали перед пустыми креслами, и спектакль транслировали в эфире национального телевидения.

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