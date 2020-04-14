Балет на карантине: в Чехии устроили спецпредставление с масками и на безопасном расстоянии (видео)
12:01, 14 апреля 2020Мир
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Танцоры выступали перед пустыми креслами.
Танцоры устроили спецпредставление / скриншот видео ТСН
Специальный спектакль из классических и современных танцев поставили танцоры чешского национального балета.
Как говорится в сюжете ТСН, все танцоры в масках и на безопасном расстоянии. В парах танцевали только те, кто и вне театра проживают вместе.
Выступали перед пустыми креслами, и спектакль транслировали в эфире национального телевидения.
В масках и на безопасном расстоянии: в Чехии танцоры балета поставили специальную спектакль
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