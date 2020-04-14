Балет на карантине: в Чехии устроили спецпредставление с масками и на безопасном расстоянии (видео)

Танцоры выступали перед пустыми креслами.

Специальный спектакль из классических и современных танцев поставили танцоры чешского национального балета.

Как говорится в сюжете ТСН, все танцоры в масках и на безопасном расстоянии. В парах танцевали только те, кто и вне театра проживают вместе.

Выступали перед пустыми креслами, и спектакль транслировали в эфире национального телевидения.