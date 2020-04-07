Neue Zürcher Zeitung: Кремль оказался на удивление слабым в борьбе с COVID-19

Российское центральное правительство не пытается бороться с опасной болезнью, а лишь ищет, на кого переложить ответственность.

Почти вся Россия находится в "самоизоляции" и на вынужденных каникулах. Но на фоне распространения коронавируса президент России Владимир Путин удивительным образом стоит в стороне. И этим пользуются региональные чиновники.

Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, напоминая, что долгое время в Кремле, кажется, надеялись, что мер достаточно, чтобы избежать пандемии COVID-19. Границы закрыты, авиасообщения приостановлены, а для всех, кто приехал из-за границы ввели обязательный карантин на 14 дней. Впрочем, контроль тех, кто въезжал в страну, проводился довольно небрежно. А власти, похоже, долго не обращали внимание на то, что коронавирус распространялся на российской территории.

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Мэр Москвы Сергей Собянин в глазах многих был первым, кто заметил это. Хотя стоило сделать это давно. Ведь каждый день количество новых случаев заражения увеличивается на 500-1000 человек. И большинство больных в Москве. На фоне всего этого от президента Владимира Путина поступают сомнительные сигналы. Во время двух телевизионных обращений за неделю он вел себя осторожно и нерешительно в вопросе, как разобраться с пандемией. С другой стороны, недоумение и возмущение вызвало его решение отправить на "оплачиваемые выходные" на неделю целую страну. Теперь этот отпуск продлили еще на четыре недели.

Издание пишет, что с точки зрения Путина, он сохранил зарплаты россиянам. Кроме того, правительство запретило увольнять работников во время эпидемии. Но с точки зрения малого и среднего бизнеса, он хитро переложил свою ответственность на них.

"Как владельцам предприятий в сфере услуг, ресторанов и магазинов заплатить зарплаты своим работникам при отсутствии дохода, никто не объяснил", - говорится в статье.

Странные вещи происходят и в отношениях Москвы с регионами. Путин годами строил "вертикаль власти". Он свел почти к нулю федеральную структуру, оправдывая это местью за беспредел некоторых региональных чиновников в 1990-е годы. Большинство губернаторов теперь стали просто исполнителями приказов Москвы. Они не принимают активного участия в политике. Но на прошлой неделе Путин объявил именно их теми, кто должен разобраться с эпидемией коронавируса. По его словам, они лучше знают, что делать для сдерживания болезни в своих регионах.

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"На фоне ответственности, которую на них положи теперь, некоторые губернаторы могут быть заинтересованными в том, чтобы выявить как можно меньше случаев заражения коронавирусом", - пишет издание.

Новый регионализм может оказаться действительно оправданным, поскольку разные регионы России сильно отличаются. К тому же Путин все еще может выставить себя спасителем, если местная власть потерпит неудачу. Но центробежные силы растут. Тем более, что из-за несправедливого распределения богатства у регионов накопилось много обид на Москву. Теперь она стала еще и источником заражения.