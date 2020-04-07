На Даунинг-стрит рассказали о состоянии Бориса Джонсона

Джонсона, у которого в марте диагностировали COVID-19, не подсоединяли к аппарату искусственной вентиляции легких.

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона нет пневмонии.

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Об этом днем 7 апреля заявили на Даунинг-стрит, резиденции британского премьера, передает радио Свобода.

Ранее министр Кабинета министров Британии Майкл Гоув заявил, что Джонсона, у которого в марте диагностировали COVID-19, не подсоединяли к аппарату искусственной вентиляции легких.

Премьер находится в больнице святого Томаса в центре Лондона, где 6 апреля вечером его перевели в отделение интенсивной терапии.

Джонсона госпитализировали 5 апреля вечером после того, как он был болен коронавирусом 10 дней. На Даунинг-стрит сообщили, что ему должны провести дополнительные тесты из-за того, что у него сохранялись симптомы болезни: кашель и высокая температура. Однако 6 апреля состояние премьера Британии ухудшилось и его перевели в реанимацию.

Также сообщалось, что беременная подруга Джонсона, Керри Саймондс, заявила о наличии у нее симптомов заражения коронавирусом.

В Великобритании, по официальным данным, более 51,5 тыс. зараженных коронавирусом и более 5,3 тыс. умерших.