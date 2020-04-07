Премьер Британии в реанимации: стало известно о состоянии больного COVID-19 Джонсона

Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии 6 апреля после ухудшения здоровья. Из больничной палаты премьер даже успел пообщаться с гражданами через Twitter.

Медики не подключали аппарат искусственной вентиляции легких к больному COVID-19 премьеру Великобритании Борису Джонсону, который вчера попал в реанимацию с осложнениями.

Об этом журналистам сообщили в правительстве, передает Reuters.

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Зато Джонсон получил кислородную поддержку. В Кабмине заверили, что оперативно проинформируют в случае резкого изменения состояния своего руководителя.

«У него нет ИВЛ. Премьер получил некоторую кислородную поддержку, и он, безусловно, находится под контролем (врачей)», – говорится в заявлении чиновников.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 5 апреля, 55-летнего Джонсона поместили в больницу Святого Фомы с "выраженными симптомами" коронавирусной инфекции.

27 марта стало известно, что у Бориса Джонсона диагностировали коронавирус. В случае физической неспособности Джонсона исполнять обязанности главы правительства эти функции перейдут к министру иностранных дел Доминику Раабу.

Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии 6 апреля после ухудшения здоровья в последние часы. Из больничной палаты премьер даже успел пообщаться с гражданами через Twitter, написав, что поддерживает связь со своей командой и продолжает борьбу с коронавирусом.