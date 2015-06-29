Полиция в Ереване решила разобрать баррикады протестующих (фоторепортаж)

В Армении полиция намерена убрать мусорные баки с проспекта Баграмяна в Ереване, которые служили баррикадой между демонстрантами и полицейскими.

Как сообщает Радио Свобода, полковник полиции Арсен Айвазян заявил, что возбуждено уголовное дело по ст. 185 Уголовного кодекса Армении (преднамеренное уничтожение или порча чужого имущества), в рамках которой принято решение конфисковать мусорные баки компании "Санитек" на проспекте Баграмяна.

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По его словам, в ближайшее время полиция будет осуществлять соответствующие следственные действия. "Любая попытка помешать действиям получит правовую оценку", – заявил Айвазян.

Кроме того, он отметил, что в рамках уголовного дела пока нет подозреваемых или обвиняемых. "Если есть человек, который в данный момент считает, что эти мусорные баки принадлежат ему или он ими распоряжается на данный момент, прошу подойти, и, если есть возражения, предоставить их", – сказал полицейский.

Это заявление вызвало недовольство у протестующих, они потребовали, чтобы полиция предоставила им сообщение в 15 тыс. экземпляров, чтобы все могли с ним ознакомиться.

Напомним, с прошлой недели в Армении продолжаются акции протеста. Демонстранты протестуют против повышения тарифов на электроэнергию на 16% с 1 августа.

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с акцией протеста в Ереване по статье "хулиганство".

23 июня утром в Ереване полиция разогнала при помощи водометов митинг, который начался по инициативе движения "Нет грабежу". В тот же день протестующие снова вышли на митинг. В полиции пообещали не применять никаких силовых действий, пока акция проходит мирно.

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По данным правозащитников, всего полиция в Ереване задержала 237 демонстрантов, еще 12 – в городе Гюмри. Среди задержанных силовиками были и журналисты, в частности из армянской службы Радио Свобода. В Amnesty International заявили: информация о целенаправленном преследовании полицией журналистов побуждает к тревожным выводам о свободе слова и требует расследования. Полиция Еревана извинилась за свои действия в отношении СМИ и пообещала возместить материальный ущерб за поврежденную технику.

27 июня президент Армении Серж Саргсян пообещал из бюджета компенсировать гражданам разницу между старой ценой и новым, на 16% выше, тарифом на электроэнергию, который должен быть введен с 1 августа. Однако, по меньшей мере, двое лидеров протеста отвергли план президента.