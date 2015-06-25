В Ереване демонстранты и полицейские договорились сыграть в футбол
15:40, 25 июня 2015Политика
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Участники акции против подорожания электроэнергии, проходящей в центре Еревана, предложили заместителю начальника полиции Еревана Валерию Осипяну провести футбольный матч между демонстрантами и полицейскими.
REUTERS
Осипян с радостью принял это предложение и пообещал организовать матч после того, как акция протеста закончится, передает «Новости-Армения».
Тысячи людей с 19-го июня проводят в Ереване митинги против повышения тарифов на электроэнергию. Ранним утром 23-го июня полицейские с применением водометов на проспекте Баграмяна разогнали мирную демонстрацию, направлявшуюся к администрации президента страны, в результате чего пострадали 25 человек.
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Масштабная акция возобновилась в тот же день вечером, митинги носят исключительно мирный характер. В настоящее время проспект Баграмяна продолжает оставаться заблокированным.
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