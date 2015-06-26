В столице Армении полиция укрепляет свои силы на месте протестов (видео)

Бойцы полиции прибывают автобусами и выстраиваются в ряды вдоль места, где примерно 20 тысяч демонстрантов блокируют проспект Баграмяна в центре города, где их раньше остановила полиция в нескольких сотнях метров к дворцу президента, сообщает "Радио Свобода".

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В свою очередь лидеры протеста возмущаются, что полиция нарушила обещание не увеличивать своего присутствия, пока протест продолжается мирно.

Тем временем в Ереване проходит заседание руководящих органов правящей в Армении Республиканской партии, в котором принимают участие президент и премьер-министр страны.