Местные власти назвали возможную причину взрыва в тайваньском аквапарке

На Тайване назвали возможную причину взрыва в аквапарке, в результате которого ожоги получили около 500 человек.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на издание Associated Press.

По мнению местных властей, взрыв мог вызвать сигаретный окурок. "До сих пор не до конца понятно, что случилось, но было много людей, которые курили, а погода была жаркой", - заявила пресс-секретарь городского совета Нью-Тайбэй, которую цитирует издание.

Следствие также считает, что возгорание в аквапарке, скорее всего, вызвали случайная искра или зажженная сигарета. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The South China Morning Post. Полиция порекомендовала возбудить уголовное дело против организатора вечеринки Лу Чжунцзи, а также двух техников, один из которых отвечал за работу оборудования, а в обязанности второго входило распыление цветного порошка.

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Лу арестовали, но позже выпустили под залог в один миллион тайваньских долларов (чуть больше 32 тысяч долларов США), запретив ему покидать пределы острова. Местное телевидение показало кадры, на которых Лу Чжунцзи стоит на коленях на земле и умоляет пострадавших простить его, возлагая на себя всю ответственность. Двое техников отпущены под залог 300 тысяч тайваньских долларов (около 10 тысяч долларов США) каждый.

Напомним, что взрыв в аквапарке на Тайване прогремел на главном танцполе после распыления неизвестного вещества во время пиротехнического шоу Colour Play Asia. После взрыва возник пожар, но его удалось быстро потушить. Трагедия в аквапарке стала худшим инцидентом с массовым получением травм в истории Нью-Тайбэя.