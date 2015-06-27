Взрыв в аквапарке на Тайване: один человек погиб, 228 ранены
22:23, 27 июня 2015Мир
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По словам медиков, у большого количества пострадавших площадь ожогов составляет более 40% кожного покрова, так как многие из них пришли на вечеринку в аквапарк в открытой одежде.
Один человек скончался от травм, полученных при взрыве сегодня вечером на дискотеке в аквапарке тайваньского города Синьбэй, пишет ТАСС.
Как сообщил новостной портал Сина, еще 228 человек получили ранения.
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"Среди пострадавших 97 человек получили ожоги высокой степени тяжести, еще 132 - средней. Один человек был доставлен в госпиталь уже без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщило агентство Синьхуа, трагедия стала "худшим инцидентом с массовым получением травм в истории Синьбэя".
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