Взрыв в аквапарке на Тайване: один человек погиб, 228 ранены

Как сообщил новостной портал Сина, еще 228 человек получили ранения.

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"Среди пострадавших 97 человек получили ожоги высокой степени тяжести, еще 132 - средней. Один человек был доставлен в госпиталь уже без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщило агентство Синьхуа, трагедия стала "худшим инцидентом с массовым получением травм в истории Синьбэя".