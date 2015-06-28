Число пострадавших при пожаре в аквапарке в Тайване достигло 509 человек
08:10, 28 июня 2015Мир
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Число пострадавших в результате пожара в тайваньском парке развлечений достигло 509 человек, заявляют власти Тайваня.
REUTERS
Из них 188 человек получили серьезные ранения, передает Би-би-си. Изначально власти оценивали число пострадавших как вдвое меньшее.
Читайте такжеВ аквапарке на Тайване перед взрывом распылили белый дым неизвестного происхождения (видео)Сообщается, что возгорание произошло вечером в субботу, когда организаторы праздника, проходившего в аквапарке Тайбэя (административный центр этой частично признанной страны), распылили в воздухе цветной порошок.
Предположительно, он и загорелся в силу неизвестных причин, в результате чего сотни людей оказались объяты пламенем.
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