Число пострадавших при пожаре в аквапарке в Тайване достигло 509 человек

Из них 188 человек получили серьезные ранения, передает Би-би-си. Изначально власти оценивали число пострадавших как вдвое меньшее.

Читайте такжеВ аквапарке на Тайване перед взрывом распылили белый дым неизвестного происхождения (видео)Сообщается, что возгорание произошло вечером в субботу, когда организаторы праздника, проходившего в аквапарке Тайбэя (административный центр этой частично признанной страны), распылили в воздухе цветной порошок.

Предположительно, он и загорелся в силу неизвестных причин, в результате чего сотни людей оказались объяты пламенем.