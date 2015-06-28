При взрыве в аквапарке на Тайване пострадали свыше 430 человек
По меньшей мере 431 человек получил ранения и ожоги различной степени тяжести в результате взрыва в аквапарке тайваньского города Синьбэй.
Такие уточненные данные привели службы здравоохранения острова. Ранее сообщалось, что травмы получили 228 человек.
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Пострадавшие были доставлены в 21 больницу, где им была оказана медицинская помощь. Среди них - двое иностранцев и четверо туристов из материковой части Китая. О погибших не сообщается. Как сообщил ранее новостной портал Сина, один человек скончался от травм, полученных при взрыве, сообщает ТАСС.
Пожар произошел в субботу вечером на дискотеке в парке водных аттракционов "Басянь" (Formosa Water Park) в рамках фестиваля красок Color Play Asia. Сообщается, что в воздухе взорвалось некое порошкообразное вещество, какое именно - пока не установлено. В то же время известно, что в ходе подобных вечеринок посетителей аквапарка принято поливать разноцветными красками, которые в больших количествах распыляют в воздухе перед главной сценой, где проходит музыкальное шоу.
Полиция задержала и допрашивает организаторов мероприятия. На месте происшествия побывал мэр Синьбэя Эрик Чжу Лилунь, назвавший случившееся "самым серьезным массовым инцидентом в истории города".