В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Также объявлено трехминутное молчание в знак скорби о погибших.

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае.

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Как сообщает агентство «Синьхуа», в стране будут приспущены флаги, отменены все развлекательные общественные мероприятия, передает kommersant.

В 10:00 будет объявлено трехминутное молчание в знак скорби о погибших. Также будут звучать сирены, сигналы автомобилей, поездов и кораблей.

Всего в Китае зарегистрировано более 67 тыс. случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 63 тыс. человек, умерло - более 3 тыс.