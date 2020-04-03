В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса
06:48, 03 апреля 2020Мир
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Также объявлено трехминутное молчание в знак скорби о погибших.
Иллюстрация \ REUTERS
Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае.
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Как сообщает агентство «Синьхуа», в стране будут приспущены флаги, отменены все развлекательные общественные мероприятия, передает kommersant.
В 10:00 будет объявлено трехминутное молчание в знак скорби о погибших. Также будут звучать сирены, сигналы автомобилей, поездов и кораблей.
Всего в Китае зарегистрировано более 67 тыс. случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 63 тыс. человек, умерло - более 3 тыс.
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