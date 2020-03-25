Помпео обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе

Глава Госдепа заявил, что медлительность Пекина в обмене информацией о вирусе создала риски для людей во всем мире.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Пекин в сокрытии от мира важной информации о вспышке эпидемии COVID-19.

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Как сообщает «Голос Америки», такое заявление Помпео сделал в эфире радиопередачи Washington Watch.

Глава Госдепа заявил, что медлительность Пекина в обмене информацией о вирусе создала риски для людей во всем мире, и сказал, что это «действительно поставило под угрозу тысячи жизней».

«Я обеспокоен тем, что это сокрытие, эта дезинформация, которой занимается Коммунистическая партия Китая, все еще лишает мир необходимой информации, чтобы мы могли предотвратить повторение новых случаев», - добавил Помпео.

Напомним, коронавирус COVID-19 был впервые зафиксирован в китайском городе Ухань в конце января прошлого года. Несмотря на все усилия китайской власти болезнь вырвалась за пределы страны, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на утро 25 марта коронавирусной инфекцией в мире заболели 423 тыс. 121 человек. Выздоровели 108 тыс. 619 человек, умерли - 18 тыс. 919.

К настоящему моменту в Китае волну эпидемии удалось победить. С сегодняшнего дня китайские власти отменили карантин в провинции Хубэй.

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