Референдум о членстве Великобритании в ЕС пройдет не раньше осени 2016 года

Об этом сообщает Русская служба BBC.

В правительстве пояснили, что приняли такое решение по просьбе парламента, обеспокоенного возможным совпадением плебисцита с выборами мэра Лондона и членов законодательных органов Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

При этом ранее стало известно, что референдум пройдет не раньше 2016 года. При этом в Великобритании подобные плебисциты традиционно проводятся в мае либо в сентябре.

Читайте такжеБританский премьер и президент Франции обсудили реформирование ЕСТаким образом, референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе состоится не раньше следующего сентября.

Решение о проведении референдума было принято на прошлой неделе британским парламентом. Плебисцит должен пройти до конца 2017 года. В правительстве пояснили, что с момента присоединения страны к ЕС структура и характер союза претерпели существенные изменения.

Читайте такжеВ парламенте Британии зарегистрирован законопроект о референдуме по членству в ЕСКак сообщал УНИАН ранее, президент США Барак Обама в ходе саммита стран G7 выразил надежду, что Великобритания останется в составе Евросоюза. По словам Обамы, он хотел бы отметить, что членство Великобритании в ЕС усиливает ее лидерство и силу по ряду глобальных вопросов.