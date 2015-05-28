В парламенте Британии зарегистрирован законопроект о референдуме по членству в ЕС

Таким образом, Великобритания сделала еще один шаг на пути к проведению референдума относительно возможного выхода страны из Евросоюза, сообщает DW.DE. "Должна ли Великобритания оставаться членом Европейского союза?" - так звучит вопрос, на который британцы должны ответить на референдуме. Именно такая формулировка значится в поданном в парламент законопроекте.

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"Этот законопроект проложит дорогу британцам к тому, чтобы впервые за 40 лет решить относительно нашего места в Евросоюзе. Вопрос является четким. Избиратели решат, остаемся мы или выходим", - сообщил источник в окружении премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.

Первые прения по законопроекту состоятся 9 июня. Премьер страны надеется, что закон очень быстро будет одобрен парламентом.