Путин и Обама обсудили украинский кризис и реализацию Минских соглашений

Об этом сообщает пресс-служба российского президента.

В контексте ситуации в Украине президенты условились, что в ближайшее время помощник госсекретаря США Виктория Нуланд и заместитель главы МИД России Григорий Карасин осуществят контакты для обсуждения хода имплементации этих договорённостей.

Значительное внимание в ходе беседы было уделено комплексу вопросов, связанных с борьбой с терроризмом, в особенности с распространением влияния группировки «Исламское государство» на Ближнем Востоке. Владимир Путин и Барак Обама условились поручить Министру иностранных дел России Сергею Лаврову и госсекретарю США Джону Керри провести встречу для обсуждения этой темы.

Кроме того, президенты России и США подробно обсудили текущую проблематику двусторонних отношений. Состоялся также детальный обмен мнениями по ситуации в Сирии, затрагивалась тема урегулирования иранской ядерной программы.

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Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки считают, что продление Европейским Союзом действия секторальных экономических санкций против России, наложенных в ответ на ее действия в Украине, свидетельствует о единстве мирового сообщества в противостоянии агрессии Москвы.