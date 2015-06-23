В Белом доме приветствуют единство мира в вопросе давления на Россию

Как сообщает Радио Свобода, об этом заявил представитель Белого дома Джош Эрнест.

Этот шаг подтверждает решимость международного сообщества добиться, чтобы президент РФ Владимир Путин соблюдал элементарные международные нормы, сказал он.

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Эрнест напомнил, что о необходимости таких совместных действий по отношению к РФ говорил в начале июня президент США Барак Обама во время саммита «Большой семерки».

22 июня о том, что Соединенные Штаты приветствуют продление Евросоюзом действия экономических санкций против РФ, заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Джон Керби.

Он напомнил, что так же, как в ЕС, в США и других странах G7 четко заявляли, что прямо связывают эти санкции с полным выполнением Минских договоренностей.

«Мы надеемся, что все страны осудят агрессивные действия России в Украине и присоединятся к международному сообществу в наложении санкций», – добавил Керби.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Европейский Союз принял решение, которым продлил экономические санкции против РФ до 31 января 2016 года. Решение было принято без обсуждения в Люксембурге на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Санкции касаются доступа к европейскому финансовому рынку для отдельных российских банков и компаний, торговли оружием и товарами двойного назначения, а также экспорта определенных технологий, связанных с энергетическим сектором.