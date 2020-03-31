Die Zeit: Врачи в Нью-Йорке пишут завещания, а морги переполнены из-за COVID-19

Американская медсестра рассказала, что в ее клинике в Гарлеме закончились койки для зараженных коронавирусом, а оборудования на всех не хватает.

В США штат Нью-Йорк стал одним из глобальних центров пандемии, вызванной новым коронавирусом. От COVID-19 в штате погибло уже больше тысячи человек.

Об этом пишет Die Zeit, добавляя, что условия во многих местных больницах катастрофические. Не хватает почти всего: аппаратов искусственной вентиляции легких, масок, защитной одежды для врачей и больничных коек. На прошлой неделе издание New York Post писало о первом медбрате в Нью-Йорке, который умер от коронавируса. А газета New York Times сообщала, что из-за пандемии "все больше врачей пишут завещания".

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Die Zeit пишет, что ее журналист пообщался с медсестрой, которая работает в городе Нью-Йорк. В ее больнице в районе Гарлем 270 мест для пациентов. По ее словам, на ее этаже работает только три медсестры на 33 пациента. При этом, больные COVID-19 нуждаются в постоянном надзоре.

"Я не знаю, занята ли каждая койка в больнице. Но в вопросе больных COVID-19, то мы на грани. Это, в частности, и потому, что нам нужно изолировать пациентов. А для этого нужно больше места. То есть свободных коек в отделении интенсивной терапии больше нет. Особенно опасно то, что на моем этаже пациенты с COVID-19 лежат вместе с другими больными. У нас были пациенты, которых положили без коронавируса, но теперь они его подхватили", - сказала медсестра, добавляя, что ее коллеги обращают внимание на эту проблему. Но руководство не воспринимает эти замечания серьезно.

"Наш морг переполнен. Похоже, придется как-то увеличивать его вместимость", - добавила она.

Американская медстестра также рассказала, что проблемы с обеспечением в ее больнице начались еще до пандемии. Средств защиты постоянно не хватало. Иногда врачи скорой помощи даже были вынуждены сами себе покупать необходимое.

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"Руководство дает нам одну маску типа №95, которой должно хватить на пять смен по 12-14 часов. Но на самом деле мне нужно было бы ее выбросить после первого же использования, потому что нас окружают пациенты, которые кашляют. Заразные капельки оседают на масках. Мы давно не соблюдаем протокол инфекционного контроля", - сказала медстестра.

По ее словам, в США существует две параллельные системы здравоохранения. Одна из них - для бедных, иммигрантов и бездомных. Другая - для среднего класса и богатых американцев с частным медицинским страхованием. Собеседница издания призналась, что работает в первой из них.

"Много наших пациентов настолько слабы, что не могут дойти до туалета. Вчера одна пациентка просила меня заменить ей постельное белье. Но мне нужно было делать переливание крови другой женщине. Мне пришлось выбирать между двумя пациентами. Это ужасное ощущение", - сказала американская медсестра.