Rzeczpospolita: Украинцы массово бегут из Польши из-за коронавируса

Болезнь забрала у заробитчан работу в соседней стране, поэтому они возвращаются домой.

В середине марта после введения ограничений из-за начала пандемии коронавируса из Польше через восточную границу выехало 118 тысяч иностранцев. Большинство из них, а именно 89 тысяч, были гражданами Украины.

Об этом пишет Rzeczpospolita, добавляя, что за этот же период по тому же направлению в Польшу приехало 32 тысячи иностранцев.

"Это настоящий отток невиданного доселе масштаба", - сказали изданию польские пограничники, которые работают на восточной границе страны. По их словам, люди, которые до этого времени имели все разрешительные документы и легально работали в Польше, а также студенты, массово покидают страну.

Толпы украинцев несколько дней собирались на пограничных переходах, чтобы попасть домой до того, как Украина закроет границы через карантин. В ночь с прошлого четверга на пятницу наступил апогей этих очередей.

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"Во время 12-часовой ночной смены мы пропустили на пешеходном переходе 5 тысяч человек. Это рекордно много", - признал пресс-секретарь Надбужского отдела погранслужбы Польши Дариуш Сеницкий.

"В это же время были лишь единичные случаи, когда иностранцы въезжали в страну", - добавил он.

Такая же ситуация наблюдалась на переходе в селе Корчова, которую контролирует Бещадский отдел пограничной службы. Здесь до обеда в минувшую пятницу польско-украинскую границу пересекли три тысячи людей.

"Такой поток граждан Украины, которые возвращаются домой, мы наблюдаем несколько дней. Это люди, которые временно находились в Польше, легально здесь работали, а теперь едут домой", - сказала пресс-секретарь Бещадского отдела Эльжбета Пикор.

В среднем через пункт в селе Корчова проходили 3-5 тысяч украинцев за день. За это же время в Польшу приехали только 500 человек.

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Издание пишет, что 90% из тех, кто покидает польскую территорию на фоне пандемии коронавируса - это украинцы, которые работали в сфере услуг, а также гастрономической и гостиничной сферах. Они оказались в "подвешенном состоянии" из-за распространения болезни.

"Одна из женщин сказала, что не может содержать два хозяйства. Здесь нет работы, в Украине у нее дети. Она возвращается к ним. И таких людей много", - сказал Rzeczpospolita неназванный пограничник.

Дополнительной проблемой стал тот факт, что большинство государственных ведомств Польши закрыли свои офисы включительно со службами по делам иностранцев. А у многих мигрантов, которые работают на польской территории, заканчивается действие разрешений на проживание, виза или срок безвизового пребывания.