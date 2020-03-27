12-18 месяцев: в Гарварде спрогнозировали продолжительность пандемии коронавируса

Полностью преодолеть коронавирус можно будет только после изобретения вакцины.

Пандемия коронавируса в мире, вероятно, будет продолжаться в течение 12-18 месяцев.

Читайте такжеВОЗ: сидение дома поможет выиграть время, но не остановят эпидемию коронавируса

Об этом 26 марта заявил директор Гарвардского глобального института здравоохранения Ашиша Джа, сообщает CNN Health.

"Это не вирус, который проходит через две недели, четыре недели или шесть недель. Мы будем жить с этим, в той или иной форме, в течение 12-18 месяцев, если нам повезет", - сказал Джа.

По его словам, полностью преодолеть коронавирус можно будет только тогда, когда появится вакцина.

"После того, как у нас будет эффективная и широко разработаная вакцина, мы можем закончить пандемию. К этому времени нам и в дальнейшем придется противостоять вирусу и бороться с ним", - подчеркнул Джа.

Как сообщал УНИАН, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал лидеров стран G20 к введению жестких мер в борьбе со смертельным коронавирусом.

Читайте также: