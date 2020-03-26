Лидеры G20 впервые в истории проводят саммит в режиме видеоконференции (видео)

Саммит посвящен мерам по борьбе с коронавирусом.

Лидеры «Большой двадцатки» (G20) в четверг, 26 марта, обсуждают преодоление пандемии коронавируса в режиме видеоконференции.

Читайте такжеКоронавирус - карта распространения 26 мартаОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что из Пекина опытом поделится президент Китая. Накануне государство сняло часть карантина в провинции Хубэй, которая была эпицентром коронавируса.

В G20 в этом году председательствует Саудовская Аравия. Саммит был запланирован на ноябрь, но из-за ситуации в мире лидеры стран решили провести экстренные переговоры.

Как передает телеканал Al Hadath, король страны Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд выразил надежду, что экстренный саммит G20 позволит объединить международные усилия по борьбе с коронавирусом: «Мир ждет от «двадцатки» сплочения для противодействия коронавирусу».

Ранее УНИАН сообщал, что саммит лидеров G20 будет полностью закрыт для СМИ.