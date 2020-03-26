Франция выведет своих военных из Ирака – из-за коронавируса они нужны на родине

Решение коснется около сотни французских бойцов.

Франция отзывает свой контингент из Ирака из-за все большей потребности в военных для противодействия эпидемии коронавируса.

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Как сообщает «Радио Свобода», об этом решении Министерства обороны Франции стало известно 25 марта.

Французские военные являются частью объединенной миссии во главе с США, участники которой тренируют и консультируют иракские войска, а также помогают осуществлять контртеррористические операции против террористов «Исламского государства» в Ираке.

На фоне эпидемии Париж решил репатриировать до следующих сообщений свой личный состав, командированный на операцию «Шаммаль» в Ираке.

Решение коснется около сотни солдат. Французская армия продолжит осуществлять воздушные операции против «ИГ».

Одновременно Франция продолжит поддерживать работу военных объектов в Кувейте и Катаре, а также миссии военно-воздушных сил в Сирии.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проведении операции Résilience с участием армии для борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщал УНИАН, Восточная Франция пострадала от вспышки COVID-19 больше всего. Местные медики заявляли о нехватке защитных костюмов и масок, рост количества инфицированных работников.

Из-за чрезвычайной ситуации президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «войне за здоровье». Правительство приказал армии использовать военную "систему Морфея": больных будут доставлять специальными самолетами, которые использовали в зонах конфликта в Афганистане и Косово для эвакуации военных.

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