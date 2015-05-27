Странам ЕС предложат принять 40 тысяч беженцев из Африки и Ближнего Востока

Европейская комиссия намерена обнародовать план переселения десятков тысяч мигрантов, которые достигли берегов южной Европы из Африки и Ближнего Востока.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на ВВС.

Согласно плану, около 40 тысяч беженцев будут распределены по всему Евросоюзу в соответствии с системой квот.

Читайте такжеВо Франции предложили спасать мигрантов на построенных для России "Мистралях" – СМИ

Эта схема является дополнением к уже объявленному ранее Брюсселем плану разместить в разных странах ЕС около 20 тысяч человек, которые покинули свои дома из-за вооруженных конфликтов, которые идут в их странах.

Франция, Британия, Венгрия, Словакия и Эстония уже высказали свое нежелание участвовать в этой схеме.

Более 1800 мигрантов умерли с начала 2015 года в Средиземном море – это в 20 раз больше, чем за такой же период прошлого года.

Читайте такжеПан Ги Мун: Мир должен найти безопасные пути для мигрантов

По оценке ООН, за первые месяцы нынешнего года около 60 тысяч человек предприняли попытку добраться до европейских берегов.

Как сообщалось, Еврокомиссия представила список неотложных мер, которые будут предприняты в ответ на кризисную ситуацию с нелегальными мигрантами в Средиземном море.