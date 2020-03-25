Newsweek: О пандемии COVID-19 предупреждали, но никто не слушал

Теперь, чтобы остановить распространение вируса, странам придется действовать быстро и не жалеть деньги на исследования и лекарства.

Страны закрывают свои границы, города блокируются, а гражданам приказывают оставаться дома. Угрозы для общественного здоровья таких масштабов мир не видел со времен пандемии гриппа 1918 года, который убил более 50 миллионов людей.

Консервативные оценки показывают, что COVID-19 будет стоить мировой экономике по меньшей мере триллион долларов в форме утраченного производства или 1,3% от глобального ВВП.

"Настолько вредная пандемия не была непредсказуемой. Ее на самом деле предсказали", - пишет на страницах Newsweek врач и исследователь Джереми Фаррар, который специализируется на инфекционных болезнях. Он выступает научным советником ВОЗ, а также правительств Великобритании и Германии. Фаррар принимал участие в разработке глобальной реакции на эпидемии SARS и гриппа. Он неоднократно призывал мировых лидеров делать больше для подготовки к пандемиям.

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Прошлого сентября экспертная группа под названием Global Preparedness Monitoring Board предостерегала, что мир предстал перед четким риском, столкнуться с которым он совершенно не готов. Одной из крупнейших угроз была гипотетическая пандемия, вызванная смертельным респираторным патогеном.

"Мы призвали к немедленным, мощных и скоординированным действиям. Ответ так и не материализовался. В результате сегодняшний вызов заключается не в том, чтобы подготовиться к пандемии. Речь идет о более сложной задачи ответить на такую пандемию", - отметил он.

Лидеры G7 пообещали сделать все возможное, а G20 проведут встречу на этой неделе, чтобы согласовать общий ответ. На этот раз за красивыми словами должны последовать решительные действия. Одним из самых насущных шагов ученый называет необходимость инвестировать минимум 8 миллиардов долларов в разработку и производство вакцин, лекарств и лучших средств диагностики.

Это нужно сделать потому, что сейчас в мире просто не существует всех этих контрмер. Поэтому приходится блокировать города и просить людей сидеть дома, не говоря уже о надвигающихся болезненных социальных, экономических и политических последствиях. Лекарства, вакцины и средства диагностики - это верный путь к спасению жизней, окончанию пандемии и недопущению ее повторения. Инвестирование в исследования - это лучшая стратегия для мира.

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По всему миру ученые делают удивительную работу в невероятном темпе, чтобы разработать вакцины, испытать имеющиеся лекарства, которые могут подействовать на COVID-19, и улучшить тесты для установления диагнозов. ВОЗ запускает совместные глобальные клинические испытания - так называемые "Испытания солидарности". В их рамках будут проверены четыре различных препарата, назначение которых быстро можно расширить на COVID-19.