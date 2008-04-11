Россия при вступлении Украины и Грузии в НАТО примет военные меры и не только

Россия будет вынуждена для обеспечения своей безопасности принять меры военного и иного характера в случае вступления в НАТО Украины и Грузии, заявил журналистам в пятницу начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский.

"Однозначно, Россия предпримет действия, направленные на обеспечение своих интересов вблизи государственных границ. Это будут не только военные меры, это будут меры иного характера", - сказал Балуевский, отвечая на вопрос РИА Новости.

Говоря о том, о каких именно мерах идет речь, начальник Генштаба сказал: "Мы подождем - вопрос неоднозначный".

"Население Украины выступает однозначно не за вступление Украины в НАТО. Несмотря на так называемый референдум в Грузии, согласно которому порядка 70% поддержали (эту идею), еще не вечер, посмотрим", - заявил Балуевский.