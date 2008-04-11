Россия при вступлении Украины и Грузии в НАТО примет военные меры и не только
11:43, 11 апреля 2008Мир
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Об этом заявил начальник Генштаба
|Юрий Балуевский
"Однозначно, Россия предпримет действия, направленные на обеспечение своих интересов вблизи государственных границ. Это будут не только военные меры, это будут меры иного характера", - сказал Балуевский, отвечая на вопрос РИА Новости.
Говоря о том, о каких именно мерах идет речь, начальник Генштаба сказал: "Мы подождем - вопрос неоднозначный".
"Население Украины выступает однозначно не за вступление Украины в НАТО. Несмотря на так называемый референдум в Грузии, согласно которому порядка 70% поддержали (эту идею), еще не вечер, посмотрим", - заявил Балуевский.
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