Испанские полицейские устроили концерт под окнами домов, чтобы люди не унывали на карантине (видео)
В испанском городе Альгайда (остров Мальорка) полицейские несколько часов пели на улице под гитару для людей, вынужденных сидеть по домам из-за карантина.
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О «концерте» сообщило местное издание Diario de Mallorca. Полицейские исполняли под гитару детскую песню «En Joan petit quan balla», а местные жители активно им подпевали. Видео с выступлением появились в соцсетях.
Отмечается, что подобные «концерты» проводятся и в других районах.
Algaida (Mallorca). Este sábado. pic.twitter.com/FnhqHometj— Pere Cerón (@pereceron) March 21, 2020
Amazing Local Algaida police singing a traditional mallorcan song for the children.— Like Rst ✊🎗 (@rst_like) March 21, 2020
Heros!! pic.twitter.com/LQ51fojkdt
Напомним, правительство Испании из-за коронавируса решило продлить режим чрезвычайной ситуации, который заканчивается в конце марта, до 15 апреля.
Испанцам запрещено выходить из дома, за исключением работы, покупок продуктов питания или случаев форс-мажора. Закрыты все рестораны, бары, гостиницы, школы и университеты, а также торговые точки, кроме продуктовых.