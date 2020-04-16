Коронавирус - карта распространения 16 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 16 апреля 2020 в мире инфицированы 2 065 906 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 16 апреля, десятка лидеров

639 664 США

180 659 Испания

165 155 Италия

134 753 Германия

134 582 Франция

99 489 Великобритания

83 402 Китай

76 389 Иран

69 392 Турция

33 573 Бельгия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

137 124 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 30 985 человек. В Италии - 21 645 смертей, в Испании - 18 812 человек, во Франции - 17 167 человек, в Великобритании - 12 868 человек. По всему миру 517 444 человека выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.