Коронавирус - карта распространения 16 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 16 апреля 2020 в мире инфицированы 2 065 906 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 16 апреля, десятка лидеров
- 639 664 США
- 180 659 Испания
- 165 155 Италия
- 134 753 Германия
- 134 582 Франция
- 99 489 Великобритания
- 83 402 Китай
- 76 389 Иран
- 69 392 Турция
- 33 573 Бельгия
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
137 124 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 30 985 человек. В Италии - 21 645 смертей, в Испании - 18 812 человек, во Франции - 17 167 человек, в Великобритании - 12 868 человек. По всему миру 517 444 человека выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.