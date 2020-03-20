В Польше зарегистрировали второй случай инфицирования COVID-19 в правительстве

16 марта обнаружили у министра окружающей среды Польши Михала Вося.

Коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у одного из заместителей министра сельского хозяйства Польши.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на польские СМИ.

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«Сейчас Совет министров работает преимущественно удаленно, в режиме видеоконференций, все контакты ограничены. Это оправдано, потому что заболел один из министров, Михал Вось. Вчера выяснилось, что заболел также один из заместителей министра сельского хозяйства, поэтому все министерство ушло на карантин», – рассказала глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Пока неизвестно кто именно из заместителей заболел опасным недугом.

Отмечается, что 16 марта COVID-19 обнаружили у министра окружающей среды Польши Михала Вося. Мужчину поместили в карантин и провели обследование; тест дал положительный результат.

Инфицировались также жена и дочь министра.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировано 26 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В мире на коронавирус заболели около 244,5 тыс. людей, выздоровели более 86 тыс. человек, умерли более 10 тыс. лиц.