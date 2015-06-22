Глава МИД Литвы: санкций недостаточно, необходимо политически изолировать Россию

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью австрийской Die Presse, передают РИА Новости.

"Есть еще один вариант, и я не понимаю, почему он до сих пор не используется: политическая изоляция. Я не имею в виду, что следует разорвать все контакты. Некоторые, на рабочем уровне, должны быть продолжены. Но я не понимаю, почему встречи на высоком уровне проводятся без всякой причины и без какого-либо результата. Создается впечатление, что дела идут как обычно", — сказал Линкявичюс.

Глава МИД Литвы также заявил, что страна заинтересована в более широком присутствии Вооруженных сил США на своей территории.

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Кроме того, по словам Линкявичюса, Европа должна помнить о поддержании баланса ядерных потенциалов. "Мы должны поддерживать достаточный потенциал ядерного оружия в Европе", — сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что Литва рассчитывает на продление режима санкций Евросоюза в отношении России в конце июня. По оценке главы литовского внешнеполитического ведомства, усилия, направленные на реализацию Минских соглашений, "не принесли своих плодов". "Стабилизации ситуации на востоке Украины не произошло", - констатировал он, добавив, что, по его мнению, "Россия испытывает" европейские страны.