В США неизвестные открыли стрельбу на спортивной площадке и в жилом квартале

Два инцидента со стрельбой произошли в ночь на воскресенье в американских штатах Мичиган и Пенсильвания на фоне мощного резонанса, который получил расстрел 17 июня в Южной Каролине девятерых афроамериканцев в одной из церквей, передает Русская служба Би-Би-Си.

В Детройте (штата Мичиган) один человек погиб и еще девять получили ранения в результате стрельбы на баскетбольной площадке, где проходило празднование детского дня рождения. Жертвой стрельбы стал 21-летний мужчина, имя которого не называется. Никто из детей не пострадал.

Одновременно с этим в западной Филадельфии (штат Пенсильвания) вооруженный мужчина открыл стрельбу на одной из улиц города, где люди собрались на пикник, ранив семерых человек, в том числе двоих детей в возрасте двух и 10 лет.

"Выглядит так, как будто они открыли беспорядочный огонь по всем, кого встречали на своем пути", - цитирует телеканал WCAU-TV представителя местной полиции Джона Уокера.

Причины нападений неизвестны, в обоих случаях пока также нет информации о личности стрелявших. В Детройте, как сообщается, полиция задержала одного человека для допроса, но арестованных по делу пока нет.

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17 июня 21-летний Дилан Руф на почве расовой ненависти расстрелял девятерых афроамериканцев в одной из церквей в Чарлстоне (Южная Каролина). Американские власти рассматривают случившееся как террористический акт.

Руфу в пятницу было предъявлено обвинение в убийстве девяти человек. До этого он был арестован в соседнем штате Северная Каролина после поисков, продолжавшихся почти сутки. Нападавший признал свою вину.