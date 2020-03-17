Коронавирус не помешал открытию пасхального почтамта в Германии

Несмотря на ограничения в общественной жизни, связанные с распространением коронавируса, в Германии вновь заработал традиционный пасхальный почтамт.

В Германии, а также в Германию можно писать письма не только на Рождество - немецкому Рождественскому деду, Святому Николаю и Рождественскому дитяти, но и на Пасху - пасхальному зайцу (нем. Osterhase).

Как пишет DW, в Германии вновь заработал специальный пасхальный почтамт, в котором на письма детей отвечает традиционный символ этого христианского праздника - пасхальный заяц. Как сообщил немецкий почтовый концерн Deutsche Post, из-за профилактики распространения коронавируса SARS-CoV-2, впервые за почти сорокалетнюю историю этой акции церемония открытия почтамта прошла без приглашения прессы и общественности.

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В прошлом году добровольные помощники пасхального зайца ответили на 40560 детских писем и открыток. Из них почти полторы тысячи пришло из-за границы. Почтамт будет работать до шестого апреля, то есть отправит последние ответы примерно за неделю до Пасхи.

Считается, что именно этот вислоухий г-н Остерхазе прячет во всяких укромных местах пасхальные яйца, чтобы на праздник их могли искать и находить все желающие. Главным образом - юные представители подрастающего поколения. Некоторые в Германии даже считают, что детство заканчивается тогда, когда перестаешь в него - то есть в этого самого зайца - верить.

Тот, кто, несмотря на миллионы спрятанных по всем углам и тайникам куриных, гусиных, шоколадных и прочих пасхальных яиц, все же сомневается в существовании г-на Остерхазе, может отправить ему письмо по адресу:

Hanni Hase

Am Waldrand 12

27404 Ostereistedt

Germany