Мощный взрыв прогремел в столице Йемена: есть жертвы
19:25, 20 июня 2015Мир
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В столице Йемена Сане прогремел мощный взрыв у шиитской мечети. По информации очевидцев, есть погибшие. Точное число жертв пока неизвестно.
REUTERS
Взрыв произошел у мечети в старом городе, в которую ходят молиться повстанцы-хуситы, контролирующие сейчас большую часть столицы.
Накануне глава МИД Йемена Рияд Яссин сообщил, что переговоры в Женеве по урегулированию конфликта в Йемене завершились безрезультатно, сообщает Русская служба ВВС.
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Правительство Йемена требует от повстанцев покинуть захваченные ими территории. Повстанцы, в свою очередь, требуют прекратить авиаудары по их позициям.
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