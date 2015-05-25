В Йемене возобновились ожесточенные бои
15:52, 25 мая 2015Мир
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На юге Йемена силам самообороны, лояльным центральному правительству, удалось вытеснить боевиков из города Далеа, но в другом городе, Таизе, идут ожесточенные уличные бои.
REUTERS
О количестве убитых и раненых с обеих сторон пока нет никаких данных, передает Би-би-си.
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Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией наносит авиаудары по позициям боевиков как в столице страны Сане, так и в других частях Йемена.
По пока неподтвержденной информации, из-за обострившейся ситуации планировавшиеся на конец этой недели мирные переговоры будут перенесены на более поздний срок.
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