В Йемене возобновились ожесточенные бои

О количестве убитых и раненых с обеих сторон пока нет никаких данных, передает Би-би-си.

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Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией наносит авиаудары по позициям боевиков как в столице страны Сане, так и в других частях Йемена.

По пока неподтвержденной информации, из-за обострившейся ситуации планировавшиеся на конец этой недели мирные переговоры будут перенесены на более поздний срок.