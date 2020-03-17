Amazon нанимает 100 тысяч работников из-за резкого увеличения онлайн-заказов

Коронавирус привел к увеличению спроса на онлайн-сервисы и неспособностью Amazon справиться с волной заказов.

Американская корпорация Amazon.com Inc нанимает дополнительно 100 тысяч рабочих на склады и службы доставки, чтобы справиться с резким увеличением онлайн-заказов, связанного со вспышкой коронавирус в США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

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«Мы хотим, чтобы эти люди знали, что мы приветствуем их в нашей команде до тех пор, пока все не нормализуется, и пока бывшие работодатели их не позовут обратно», – говорится в сообщении.

Коронавирус привел к увеличению спроса на онлайн-сервисы и неспособностью Amazon справиться с волной заказов.

Численность персонала Amazon зависит от сезона, в праздничный квартал его количество достигло 798 тысяч занятых человек. Сотрудникам компания добавляет сверху 2 доллара до минимальных 15 долларов в час.

Ожидается, что дополнительная оплата за почасовую оплату труда в Северной Америке и Европе составит более чем 350 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 17 марта в мире зарегистрировано 182 405 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, умерли 7 154 человека. В то же время, выздоровели от болезни 79 433 человека.