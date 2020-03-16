У экс-главы правительства Каталонии обнаружили коронавирус

Торра еще 15 марта самоизолировался и будет находиться на карантине.

У бывшего главы правительства Каталонии Кима Торри обнаружили коронавирус. Он известен своей позицией относительно независимости Каталонии от Испании.

Торра еще 15 марта самоизолировался и будет находиться на карантине. О положительном результате теста Торра написал в своем Twitter.

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Это не первый случай заражения среди кругов чиновников в Испании. 15 марта подтвердили коронавирус у жены главы правительства Испании Бегоньи Гомес. Вместе со своим мужем она находится в самоизоляции.

Из-за распространения коронавируса в Испании 14 марта ввели чрезвычайное положение и ограничили передвижение по стране.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 марта в Испании количество зафиксированных случаев заболевания превысило 9 тыс. 400 человек. 335 человек скончались, среди них футболист 21-летний Франциско Гарсия.