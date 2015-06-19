В Пакистане приостановили казни на время Рамадана для соблюдения "святости священного месяца"

Премьер-министр страны Наваз Шариф принял такое решение для соблюдения «святости священного месяца», передает "Радио Свобода".

Стоит отметить, что в большинстве районов Пакистана Рамадан начинается 19 июня.

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В декабре 2014 года Пакистан частично отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Это произошло после нападения талибов на школу в Пешаваре, жертвами которого стали 150 человек, преимущественно детей.

Впоследствии Шариф полностью отменил запрет на казни, и с тех пор около 150 заключенных в Пакистане были повешены.