Орбан передумал вводить в Венгрии смертную казнь
Венгрия не намерена вводить смертную казнь.
Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает Украинская правда со ссылкой на издание 444.hu.
"Смертную казнь ввести невозможно, Венгрия не имела такого намерения", - заявил Орбан.
Таким образом глава венгерского правительства отреагировал на слова президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что введение смертной казни Венгрией могло бы стать основанием для исключения страны из ЕС.
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"Тому, кто вводит смертную казнь, нет места в Европейском союзе", — заявил Юнкер.
Орбан признал, что Юнкер прав, когда говорит "что ни одно государство-член не может вводить законы, которые противоречат рамочным соглашениям ЕС".
Напомним, Орбан ранее заявил, что смертную казнь следует вернуть в повестку дня в Венгрии.
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