Инфицированная коронавирусом гражданка Казахстана летела в страну через Москву

Это третий зарегистрированный случай заражения в Казахстане.

Гражданка Казахстана, у которой обнаружен коронавирус, прилетела в Нур-Султан из Италии через Москву.

Самолет вылетел из Милана и прибыл в казахстанскую столицу 12 марта, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, сообщают казахские СМИ.

На борту находились 90 пассажиров: 37 граждан Казахстана, 42 россиянина и 11 граждан других государств.

Пациентка с коронавирусом помещена на карантин. Это третий зарегистрированный случай заражения в Казахстане.

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Ранее в Алма-Ате обнаружили коронавирус у двоих человек, вернувшихся из Германии. В Казахстане из-за пандемии коронавируса отменили все массовые мероприятия, в том числе парад Победы 9 мая, и запретили заграничные командировки чиновникам.

В мире объявлена пандемия коронавируса. Заразились 137 тысяч человек, умерли 5 тысяч, вылечились 70 тысяч.

Как сообщал ранее УНИАН, в Италии от коронавируса вылечилась 26-летняя украинка. Ее выписали из больницы.