В Тринидаде и Тобаго, Гане и Габоне зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

Все инфицированные люди вернулись из Европы и Турции.

Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Тринидаде и Тобаго, Гане и Габоне.

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Как сообщили местные СМИ, все инфицированные вернулись из Европы и Турции, передает kommersant. По словам главы Минздрава Тринидада и Тобаго Терранса Дейалсингха, на которого ссылается местное издание Trinidad and Tobago Newsday, зараженный - 52-летний мужчина, недавно вернувшийся из Швейцарии. Его болезнь протекает в мягкой форме, мужчина находится на карантине у себя дома.

Ганское издание Daily Graphic со ссылкой на Минздрав сообщило о двух первых случаях заражения в стране. Один из зараженных вернулся в Гану из Норвегии, другой - из Турции. Они находятся в изоляции. «Я хочу заверить ганцев в том, что правительство вместе с Министерством здравоохранения будет продолжать усердно работать, чтобы обеспечить безопасность».

Газета Gabon Matin сообщила об обнаружении первого зараженного, вернувшегося из Франции. 27-летний местный житель изолирован, состояние его здоровья улучшается.

В мире число заболевших коронавирусом превышает 130 тыс. человек, умерло 4,7 тыс. Коронавирус распространился более чем на 110 стран.