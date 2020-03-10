ПАСЕ отложила все мартовские встречи из-за коронавируса

В ПАСЕ объяснили, что решение направлено на защиту здоровья и безопасности членов Ассамблеи.

Парламентская ассамблея Совета Европы решила перенести все запланированные до конца марта встречи из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте ПАСЕ.

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"В соответствии с политикой Совета Европы по реагированию на вспышку коронавируса COVID-19 все заседания Парламентской ассамблеи или ее вспомогательных органов до конца марта были отложены, так же как и все несущественные поездки членов или сотрудников Ассамблеи по делам", - говорится в сообщении.

Речь идет о заседании комитетов Ассамблеи по правовым вопросам (Париж, 10 марта), социальных вопросов (Париж, 12 марта), культуры (Париж, 16 марта), миграции (Париж, 19 марта), равенства (Париж, 20 марта) и мониторинга (Анкара, 30-31 марта).

В ПАСЕ объяснили, что решение направлено на защиту здоровья и безопасности членов Ассамблеи, а также предотвращения дальнейшего распространения вируса в соответствии с рекомендациями принимающей страны Совета Европы Франции и Всемирной организации здравоохранения.

Решение о проведении следующей пленарной сессии Ассамблеи, которая в настоящее время запланирована на 20-24 апреля, будет приниматься позже.