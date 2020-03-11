Турция отвела часть тяжелого вооружения из зоны деэскалации в Идлибе

Вооружение выведено на турецкую территорию.

Турецкие военные отвели на свою территорию часть тяжелого вооружения из идлибской зоны деэскалации в Сирии в соответствии с соглашением от 5 марта.

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"Турция вывела часть тяжелого вооружения из зоны деэскалации на территорию Турции в соответствии с соглашением от 5 марта", - заявил «РИА Новости» военный источник в Турции.

Как сообщал УНИАН, обострение ситуации в Идлибе началось в январе 2020 года. Тогда был сорван режим прекращения огня, и армия режима Асада продолжила наступление вглубь зоны деэскалации. 5 марта после многочасовых переговоров президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин подписали меморандум по урегулированию ситуации в Идлибе. На встрече в Москве стороны договорились о введении режима прекращения огня, создании коридора безопасности и начале совместного патрулирования.