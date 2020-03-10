США перебросили тяжелые бомбардировщики в Европу
10:09, 10 марта 2020Мир
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Самолеты будут выполнять операции в зоне ответственности Европейского командования ВС США.
Иллюстрация / REUTERS
Тяжелые бомбардировщики ВВС США B-2 Spirit переброшены на авиабазу португальских Азорских островов в Атлантическом океане.
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Об этом сообщила газета Stars and Stripes со ссылкой на заявление Европейского командования Вооруженных сил США. Самолеты будут выполнять операции в зоне ответственности Европейского командования ВС США, передает kommersant.
«Развертывание стратегических бомбардировщиков в Европе обеспечивает ознакомление членов экипажа на театре (военных действий.- ред.) и демонстрирует приверженность США союзникам и партнерам», - цитирует газета командование. Там не стали уточнять, сколько именно бомбардировщиков было переброшено.
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