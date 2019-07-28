Два самолета США провели разведку у побережья оккупированного Крыма

Американские самолеты регулярно проводят мониторинговые полеты вблизи оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Два американских самолета провели разведку у побережья оккупированного Крыма.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

«С авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в Италии взлетел патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил США с бортовым номером 169004. Он приступил к патрулированию вдоль черноморского побережья Крыма», – говорится в сообщении.

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Также около полудня с авиабазы Суда-Бей на острове Крит в Греции взлетел самолет радиоэлектронной разведки Военно-морского флота США Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II) с регистрационным номером 156511. Около 15:50 он приблизился на максимально близкое расстояние к побережью полуострова – 32 километра от Севастополя.

Американские самолеты регулярно проводят мониторинговые полеты вблизи оккупированных территорий Крыма и Донбасса.