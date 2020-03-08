В столице Кыргызстана избили и задержали участниц женского марша

По данным журналистов, нападение устроили представители националистического движения.

В Бишкеке членов феминистской организации Bishkek Feminist Initiatives избили представители националистического движения "Кырк Чоро", после чего участниц марша, посвященного 8 марта, задержала полиция.

Об этом сообщило информагентство "Фергана".

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Марш планировали провести около полудня. Активистки начали собираться на площади Победы. Однако шествию помешали неизвестные в масках. Они начали разгонять собравшихся, забрасывать их камнями и куриными яйцами, рвать плакаты.

Милиционеры, которые патрулировали площадь, стали задерживать участников марша. Их завели в автобусы и отвезли в УВД. Всего было задержано около 50 человек, включая нескольких журналистов.

По информации агентства, нападение устроили представители националистического движения «Кырк Чоро». Лидер движения Замер Кочкорбаев, который был замечен на месте происшествия, отрицал, что люди в масках - его соратники.

По последним данным, большинство задержанных освободили.

Женские марши проводились в Бишкеке ежегодно. В этом году накануне 8 марта власти приняли сообщение о шествии, заявив при этом, что не допустит использования на мероприятии ЛГБТ-символики, сославшись на то, что «этого не воспринимает киргизское общество».

Однако позже в центре города запретили все массовые мероприятия в связи с риском распространения коронавируса.