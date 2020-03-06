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Был агентом?: ФБР запустило рекламу с Высоцким и призвало россиян к сотрудничеству

10:36, 06 марта 2020
Мир
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Владимир Высоцкий / скриншот

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Соответствующий пост размещен на русском языке на странице ФБР в Facebook.

В качестве иллюстрации взят кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя", где Высоцкий сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова.

"Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого", - подписан снимок.

Также на снимке размещен логотип и аббревиатура FBI.

При клике на рекламу пользователь попадает на страницу местного отделения контрразведки ФБР, где на русском и английском языках граждан призывают поделиться информацией для обеспечения государственной безопасности.

"Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР в выполнении поставленной перед ним задачи, просим обратиться в наше региональное отделение… Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности", - говорится в объявлении.

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