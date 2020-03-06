Был агентом?: ФБР запустило рекламу с Высоцким и призвало россиян к сотрудничеству
Федеральное бюро расследований США призвало россиян к сотрудничеству, запустив рекламу с фотографией Владимира Высоцкого.
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Соответствующий пост размещен на русском языке на странице ФБР в Facebook.
В качестве иллюстрации взят кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя", где Высоцкий сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова.
"Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого", - подписан снимок.
Также на снимке размещен логотип и аббревиатура FBI.
При клике на рекламу пользователь попадает на страницу местного отделения контрразведки ФБР, где на русском и английском языках граждан призывают поделиться информацией для обеспечения государственной безопасности.
"Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР в выполнении поставленной перед ним задачи, просим обратиться в наше региональное отделение… Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности", - говорится в объявлении.