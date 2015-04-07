Скончался создатель знаменитого автошоу Top Gear

Об этом сообщает The Independent.

Смиту было 87 лет.

"Он был сильной личностью, с удивительным чувством юмора и в то же время с серьезным пониманием того, что его долг - рассказывать интересные истории как можно веселее", - отметил его сын Грэхем в некрологе.

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Тop Gear была наиболее известной телепрограммой Смита, хотя он был автором еще нескольких телешоу. В 2001 году ее закрыли, но позже возродили - с Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем.