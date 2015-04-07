Скончался создатель знаменитого автошоу Top Gear
19:07, 07 апреля 2015Мир
5231
В Британии умер Дерек Смит, который придумал знаменитое автошоу Top Gear, которое впервые вышло на BBC в 1977 году.
Тop Gear была наиболее известной телепрограммой Смита / Anygator
Об этом сообщает The Independent.
Смиту было 87 лет.
"Он был сильной личностью, с удивительным чувством юмора и в то же время с серьезным пониманием того, что его долг - рассказывать интересные истории как можно веселее", - отметил его сын Грэхем в некрологе.
Читайте такжеУшедший со скандалом ведущий Top Gear Кларксон может вернуться на BBC
Тop Gear была наиболее известной телепрограммой Смита, хотя он был автором еще нескольких телешоу. В 2001 году ее закрыли, но позже возродили - с Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter