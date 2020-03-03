Süddeutsche Zeitung: Путин, Трамп и Эрдоган похожим образом вредят своим странам

Агрессивные лидеры по разным причинам используют власть, однако ничего из того, что они делают, не идет на пользу их странам.

Очень богатые люди в политике делятся на две категории. Одни из них добиваются высокой должности, чтобы стать очень богатыми. К таковым относятся Владимир Путин и Раджеп Тайип Эрдоган, которые используют свое положение, чтобы обогащать себя и своих друзей.

Другие уже очень богаты. Им нужна власть или для того, чтобы обогатиться еще больше, или чтобы защитить свои деньги. Потому что, как всем известно, высокие правительственные должности позволяют влиять на налоговое законодательство, полицию и суды. Это касается Дональда Трампа и Сильвио Берлускони, - пишет на страницах Sueddeutsche Zeitung обозреватель Хакке Аксель.

Но вот что между этими богачами в политике общего: чтобы они не делали, это не идет на пользу простым людям.

Читайте такжеCNN: В ФБР считают, что Россия пытается заставить США "разорвать себя на куски"

«Путин не принес процветание своей стране за целые десятилетия своего правления. Эрдоган разрушает Турцию из-за своей мании величия. Берлускони вел Италию к еще более глубокому кризису. А Трамп... Ой, что тут говорить. Если бы это не противоречило принципам равенства в демократии, было бы неплохим лозунгом запретить очень богатым людям занимать политические должности вообще. Но, конечно же, это не возможно», - говорится в статье.

В США миллиардер Майкл Блумберг теперь претендует на должность президента. Он хочет баллотироваться от демократов. Если ему это удастся, тогда получится, что на нынешних выборах один миллиардер, который заработал свое состояние, будет соревноваться с другим миллиардером, который по сути является лишь некомпетентным наследником. Во всяком случае, такое политическое противостояние не очень было бы похоже на функциональную демократию.

В футболе когда-то была популярна поговорка: «Деньги не забивают голы». Это означало, что успех нельзя купить. Какое-то время так оно и было. Вложенные деньги в дорогих игроков не гарантировали победы, если у команды не было конкретной стратегии. Сегодня же все изменилось. Некоторые клубы в Европе имеют финансовое преимущество над всеми другими. Поэтому соревнования с соперниками по беднее на чемпионатах для них не имеют смысла.

Читайте такжеWall Street Journal: Глобальная диктатура может взять мир под контроль в XXI веке

В США экономист Габриэль Цукмен из Беркли недавно обнаружил, что с 1970-х годов годовой доход беднейших американцев вырос в среднем на 8 тысяч долларов на человека. В настоящее время, доходы богатых увеличились на 800 тысяч. Цукмен сделал вывод, что состояние одного процента самых богатых людей утроилось за это время, а бедные не получили почти ничего. В свою очередь, исследования американской фирмы Edelman выявило, что население экономически развитых стран теряет веру в тот факт, что тяжелый труд приносит лучший уровень жизни. Эта вера сохраняется только среди более-менее состоятельных слоев населения. Бедные граждане больше в это не верят.

«Берни Сандерс любит подчеркивать во время дебатов, что три самых богатых американца (Джефф Безос, Билл Гейтс и Уоррен Баффетт) вместе владеют большей суммой, чем 160 миллионов менее зажиточной части населения. Сандерс убежден, что миллиардеров не должно быть вообще. Но если они уже существуют, они должны быть способны купить больше ботинок и одежды, но не политическую власть. Его часто называют социалистом, по крайней мере, по американским стандартам. Я не социалист даже по европейским стандартам. Но у меня есть ощущение, что он прав», - пишет автор.