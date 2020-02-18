Миллиардер Блумберг завтра присоединится к президентской гонке в США

Бизнесмен с нетерпением ждет того, когда сможет присоединиться к гонке.

Американский миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг присоединится в среду, 19 февраля, к президентской гонке в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Читайте такжеСоветница Трампа возвращается в Белый дом под выборы Как отмечается, уже 19% американцев поддержали Блумберга. Руководитель его президентской кампании Кевин Шики отметил, что бизнесмен с нетерпением ждет того, когда сможет присоединиться к гонке и рассказать гражданам, почему именно он должен стать следующим президентом США.

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