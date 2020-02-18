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Миллиардер Блумберг завтра присоединится к президентской гонке в США

15:14, 18 февраля 2020
Мир
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Майкл Блумберг / REUTERS

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Как отмечается, уже 19% американцев поддержали Блумберга.

Руководитель его президентской кампании Кевин Шики отметил, что бизнесмен с нетерпением ждет того, когда сможет присоединиться к гонке и рассказать гражданам, почему именно он должен стать следующим президентом США.

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