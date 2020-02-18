Миллиардер Блумберг завтра присоединится к президентской гонке в США
15:14, 18 февраля 2020Мир
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Бизнесмен с нетерпением ждет того, когда сможет присоединиться к гонке.
Майкл Блумберг / REUTERS
Американский миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг присоединится в среду, 19 февраля, к президентской гонке в США.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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Как отмечается, уже 19% американцев поддержали Блумберга.
Руководитель его президентской кампании Кевин Шики отметил, что бизнесмен с нетерпением ждет того, когда сможет присоединиться к гонке и рассказать гражданам, почему именно он должен стать следующим президентом США.
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